Em tom resignado, Dibu Martínez se pronuncia sobre punição da Fifa

Na última semana, o Comitê Disciplinar da Fifa aplicou uma punição ao goleiro argentino Dibu Martínez por conta do tapa na câmera operada pelo cinegrafista colombiano Jhonny Jackson . Com o gancho de dois jogos, ele está fora dos compromissos de outubro contra Venezuela e Bolívia, nos dias 10 e 15 do próximo mês. Os embates valem pelas rodadas nove e dez das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além de afirmar que aceitava a pena imposta pelo Comitê Disciplinar, Dibu Martínez garantiu que seu comportamento passará a ser mais concentrado nos resultados tanto pela seleção como por seu clube, o Aston Villa.

Porém, o jogador não fez qualquer menção a ter acertado a câmera do profissional de imprensa colombiano, somente abordando seus gestos polêmicos de comemoração. Como, por exemplo, levar a luva de ouro da Copa do Mundo na direção das partes íntimas, após a conquista do tricampeonato mundial, contra a França.

Confira a publicação de Dibu na íntegra

Aceito a sanção da Fifa e peço desculpas se ofendi alguém. O momento da celebração é para fazer as crianças sorrirem e não faltar o respeito com ninguém. Apoiarei meus amigos, nesta Fata Fifa, com a dor de não poder estar (lá). Não foi minha intenção faltar com o respeito com ninguém, nem entendia que um gesto bem recebido pelas pessoas era ofensivo. Mas tratarei de não ofender mais ninguém e só focar em ganhar títulos com a Argentina e com o Aston Villa.