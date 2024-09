Delair Dumbrosck lança candidatura à presidência do Flamengo

Empresário no segmento do mercado imobiliário, Delair Dumbrosck confirmou a sua candidatura nesta segunda-feira

Delair Dumbrosck lançou, nesta segunda-feira (30), a sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do Flamengo. Com a chapa “Nação Sem Fronteiras”, ele tem como vice Izamilton Mota Gois. A eleição acontece no dia 9 de dezembro.

Dumbrosck tem como ideal o fortalecimento dos esportes olímpicos. Além disso, conta com um projeto viável e sustentável do estádio próprio. Ele ainda promete melhorias contínuas no futebol, consolidando, assim, ainda mais o clube como uma referência no cenário internacional.