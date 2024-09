CBF divulga áudios do VAR em pênalti e expulsão em São Paulo x Corinthians

Lances aconteceram no último sábado, na vitória do Tricolor sobre o Timão por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (30), os áudios do VAR no pênalti para o São Paulo e na expulsão de André Ramalho, do Corinthians, durante o clássico do último domingo. O Tricolor venceu o jogo da 28ª rodada do Brasileirão por 3 a 1. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pênalti para o São Paulo O árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou o pisão de Fagner em Calleri com bola rolando, ainda no primeiro tempo. Assim, o VAR, Daniel Nobre Bins, alertou ao árbitro para checar o lance. Depois da revisão, o juiz, afinal, confirmou a penalidade para o time tricolor.

Árbitro: “É pé com pé (Fagner e Calleri]).” VAR: “Calleri joga a bola e depois nós temos um pisão do Fagner no pé dele de maneira temerária. Recomendo revisão por possível pênalti.” Árbitro: “Pelo lance, é tiro penal e cartão amarelo pela entrada temerária.”

VAR: “Ok, ele já tem amarelo [Fagner]. Vamos só checar um possível impedimento. Ok, Klein, limpo.” Expulsão de André Ramalho, do Corinthians No segundo lance, o zagueiro André Ramalho, afinal, acertou o braço no rosto de Luciano durante o segundo tempo da partida. A bola, aliás, já não estava mais em jogo quando o lance aconteceu. Após análise no vídeo, Rafael Rodrigo Klein, enfim, expulsou o jogador. Árbitro: “Viu alguma coisa lá?”

Bandeira: “O Luciano chega na bola, e o jogador [André Ramalho] tem apenas o contato.” VAR: “Aguarde, Klein.” VAR: “Tem um golpe no rosto do Luciano. Ele [André Ramalho] busca com o braço.”

VAR: “Recomendo revisão para possível cartão vermelho.” VAR: “Vou soltar o lance em loop e em velocidade normal.” Árbitro: “A bola já estava parada no momento da infração, é uma conduta violenta e, por isso, cartão vermelho para o camisa 5.”