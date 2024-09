Brasileiro marca, mas Parma perde para o Cagliari no Italiano

As duas equipes voltam a campo no domingo (6) na próxima rodada. O Cagliari terá parada dura em Turim, às 7h30 (de Brasília), contra a Juventus. Em seguida, às 10h, o Parma visita o Bologna.

Com o resultado, o Cagliari foi para a 17ª colocação do Calcio, com cinco pontos e fora da zona do rebaixamento. Já o Parma tem a mesma pontuação, em 15º, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

O Cagliari deixou a lanterna do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (30), no encerramento da sexta rodada. Fora de casa, a equipe venceu o Parma por 3 a 2, com gols de Nortea, Marin e Piccoli. Dennis Man e o brasileiro Hernane descontaram.

O jogo foi movimentado, com uma leve superioridade do Cagliari no primeiro tempo. Assim, aos 33, Nortea abriu o placar para os visitantes. O Parma, atrás do marcador, foi com tudo na etapa final em busca do empate.

E ele veio aos 16′, com Dennis Man, após assistência de Coulibaly. Aos 30, Marin recolocou o Cagliari na frente. Quando o jogo parecia decidido, o brasileiro Hernane empatou para o Parma, em cobrança de pênalti. No entanto, na saída de bola, Piccoli fez o gol da vitória do Cagliari.