Atitude do Corinthians no clássico anima Ramón Díaz contra a degola

Treinador viu sua equipe competir com o São Paulo, mesmo com dois jogadores a menos. Timão mostrou esperança para escapar do descenso Crédito: Jogada 10

O Corinthians perdeu por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo (29), no Mané Garrincha, e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contudo, a atuação do Timão deixou esperanças para o técnico Ramón Díaz. Afinal, o treinador viu a sua equipe não se entregar, mesmo com dois jogadores a menos e recuperou o seu mantra usado no Vasco, no ano passado, falando que o Alvinegro ”no va a bajar” (não vai cair). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Antes do jogo creio que o Corinthians vinha muito bem ganhando de times importantes. Com essa atitude, o Corinthians “no va a bajar”, disse Ramón Díaz.

Realmente, o Corinthians vem crescendo de produção na temporada. Afinal, no mês de setembro, o Timão teve cinco vitórias e duas derrotas. Neste período, a equipe venceu o Fortaleza duas vezes pela Copa Sul-Americana. Apesar de não ter sido pelo Brasileirão, principal objetivo do Alvinegro em 2024, o técnico Ramón Díaz viu um bom futebol ao bater duas vezes um dos líderes do torneio de pontos corridos. “Com a mentalidade que tínhamos antes deste jogo foi excelente, não devemos mudar. Jogar como contra o Fortaleza, que vem entre os melhores do campeonato e fizemos cinco gols. Não temos que mudar para poder se salvar, é essa atitude. Vamos jogar partidas de local e confrontos diretos como visitante. Vamos começar a trabalhar para analisar bem o jogo e mostrar que é essa atitude que teremos para poder ser competitivo”, completou o treinador. Situação do Corinthians no Brasileirão O Timão permanece com 28 pontos e na 17ª posição no fim da 28ª rodada, beneficiado pela derrota do Fluminense para o lanterna Atlético-GO. O Vitória, primeira equipe fora da zona da degola, perdeu para o Internacional e só leva vantagem sobre o Corinthians no critério de desempate.