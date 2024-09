Alcaraz detalha bom desempenho do Flamengo e reforça união do elenco

Após a vitória do Flamengo diante o Athletico por 1 a 0 , na noite de domingo (29), Charly Alcaraz, que iniciou o confronto no Maracanã no time titular, falou com a imprensa na zona mista. Enaltecendo a atuação da equipe diante do adversário, o meia argentino citou “dias muito tristes”, em alusão à eliminação na Libertadores, e detalhou o bom desempenho do time carioca contra o paranaense.

Grupo unido

Alcaraz reforçou que o Flamengo, além de buscar o título da Copa do Brasil, também está atrás da taça do Brasileirão. Assim, ele mencionou a união do elenco em prol dos objetivos.

“Nós somos Flamengo, temos que competir todas as competições pela frente. Agora temos que seguir lutando no Brasileirão. Temos na quarta outra grande luta que também temos que fazer as coisas bem. Estamos muito tranquilos porque o grupo está muito bem, está muito unido. Estamos todos muito juntos querendo ‘remontar’ isso que nos passou. Então temos muitos compromissos agora em frente. Estamos todos muito tranquilos e todos nos apoiando um ao outro para dar o melhor e poder passar a próxima fase da Copa do Brasil. Aliás, nós precisávamos de uma vitória hoje para analisar o jogo de quarta mais tranquilo. Para percorrer a semana mais tranquila. É um grande triunfo que tivemos hoje, para dar tranquilidade para quarta”, explicou.

