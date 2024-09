Neymar volta a treinar no Al-Hilal após quase um ano

Após quase um ano, Neymar está de volta aos treinos do Al-Hilal. Ele retornou às atividades com os companheiros neste domingo (29) e celebrou nas redes sociais. O atacante lesionou-se em jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 em outubro do ano passado. No entanto, ainda não tem previsão para entrar em campo oficialmente pela equipe árabe.

“VOLTEI! Feliz em estar de volta ao grupo. Agora é só alegria