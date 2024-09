Dirigente do Grêmio acusa Vitinho de farsa e critica árbitro por ‘cair na onda’

Vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum diz que jogador botafoguense caiu de propósito, mas árbitro, ainda assim, expulsou Monsalve

“A gente veio para vencer, tínhamos um pacto dentro do vestiário de que íamos ganhar o jogo”, lamentou Brum, considerando que um jogador a menos em campo faz diferença mesmo nos últimos minutos de uma partida.

“É lamentável a expulsão que aconteceu hoje. Uma vergonha. Uma simulação deslavada. O árbitro caiu na onda do atleta”, protestou, destacando, ainda, que o VAR deveria ter chamado o árbitro.

O vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, acusou o lateral Vitinho, do Botafogo, de ter caído de propósito para simular uma falta de Monsalve no jogo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (28/9), em Brasília. O atacante gremista acabou sendo expulso pelo árbitro Maguielson Lima. O lance foi aos 44′ do segundo tempo e o jogo terminou em 0 a 0 no Estádio Mané Garrincha. Assim, Brum também fez uma severa crítica à arbitragem. Afinal, em sua visão, o juiz absorveu o fingimento do colombiano.

Antonio Brum declarou que esse tipo de situação não deveria ocorrer mais no Brasil. Além disso, o dirigente do Grêmio afirmou que, no futebol internacional, a conduta é outra.

“Se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos precisam ajudar. A simulação do Vitinho é uma vergonha do futebol brasileiro. Na Premier League (Liga Inglesa), ele não fazia isso”, comentou, referindo-se ao período em que o atleta mineiro jogou no clube britânico Burnley (julho de 2022 a agosto de 2024).

O empate no Mané Garrincha também deixou os botafoguenses insatisfeitos. O técnico Artur Jorge deixou clara a frustração com o que ele considerou um tropeço. Afinal, apesar de manter a liderança no Brasileirão, o Alvinegro tem o Palmeiras na cola.