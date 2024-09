Bragantino e Juventude empatam em duelo direto no Brasileirão

Assim, com o resultado, tanto o Bragantino quanto o Juventude somaram um ponto e chegaram a 33. Com isso, o Massa Bruta segue na 11° colocação e o Papo na 12°. As equipes estão há cinco pontos da zona de rebaixamento e podem acabar a rodada mais próximos ainda.

O Bragantino empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo (29), no Alfredo Jaconi, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ambas as equipes pontuam, mas seguem próximas da zona de rebaixamento. Luis Mandaca marcou para o Papo e Eduardo, para o Massa Bruta.

Bragantino melhor, mas não marca

As duas equipes tiveram oportunidade de marcar no primeiro tempo, no entanto, quem foi mais ofensivo e trabalhou mais a bola foi o Bragantino – faltando mais capricho no último passe. Apesar disso, os donos da casa tiveram uma chance clara aos 25 minutos com Edson Carioca, que ficou cara a cara com o goleiro Cleiton e finalizou de cobertura, mas a bola passou ao lado do gol. Aliás, o Juventude contou com uma boa defesa do goleiro Gabriel, já nos acréscimos, na finalização de Lucas Evangelista, para não sair atrás do placar.

Juventude voltou melhor e Massa Bruta comandou fim de jogo

O Juventude voltou melhor e mostrou isso logo no início. Luis Mandaca, que entrou no intervalo, balançou as redes de cabeça após o cruzamento de João Lucas aos dois minutos. A partir daí, a partida ficou aberta e as duas equipes começaram a buscar mais o gol. O Massa Bruta teve uma boa chance para empatar aos 30, com Henry Mosquera, porém, ele finalizou fraco e em cima do goleiro Gabriel e o empate veio com Eduardo 10 minutos depois. Aos 40, o zagueiro, de cabeça, deixou tudo igual no placar.

Próximos compromissos

O Bragantino volta a campo na competição no sábado (5), às 16h30, contra o Palmeiras. A partida será no Nabi Abi Chedi. O Juventude, por sua vez, enfrenta o Vasco em São Januário, no mesmo dia, às 21h. Os jogos, portanto, serão pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.