São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem o clássico do fim de semana neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Corinthians fazem o clássico do final de semana neste domingo (29/9), às 16h, no estádio Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição e na temporada. Afinal, o Tricolor é o quinto colocado na tabela e briga por uma vaga no G-4, mas vem de um baque duro ao ser eliminado da Libertadores no meio de semana. Já o Timão avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas está na zona de rebaixamento e precisa dos três pontos para sair deste cenário desconfortável.

Como chega o São Paulo

O Tricolor pode ter mudanças no seu time titular. Afinal, com a queda na Libertadores, o técnico Luis Zubeldía escalará força máxima até o final da competição. Contudo, quem pode recuperar a posição nesta reta final de 2024 é Luciano. O camisa 10 perdeu posição para o jovem William Gomes, mas deve começar o Majestoso em Brasília. Além disso, o treinador ainda não definiu se vai retomar a escalação com três zagueiros ou não. Assim, Sabino e Wellington Rato brigam por uma vaga na equipe principal. O São Paulo vai mandar o jogo no Mané Garrincha, já que o Morumbis estará recebendo um show do cantor Bruno Mars.

Como chega o Corinthians

O Corinthians teve um sábado de festa, com treino aberto na Neo Química com a presença de milhares de torcedores. O técnico Ramón Díaz espera contar com força máxima para seu primeiro clássico no comando do Corinthians. Para isso, o treinador pode ter a volta do volante Raniele, que não atua desde o dia 14 de setembro, mas pode aparecer na lista de relacionados. Além disso, existe a expectativa se Memphis Depay será titular pela primeira vez. Contudo, a tendência é que ele comece novamente no banco de reservas, com Romero e Yuri Alberto como referências no ataque. Por fim, o time deve ser muito parecido com aquele que venceu o Fortaleza no meio de semana, apenas com Rodrigo Garro voltando ao time no lugar de Coronado.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/8/2024, 16h(de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano (William Gomes); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: : Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: : Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)