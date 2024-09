CBF confirma datas e horários das semifinais da Copa do Brasil; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite deste sábado (28), as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil. Atlético-MG e Vasco abrem as disputas na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, em Belo Horizonte – mesmo dia do duelo entre Flamengo x Corinthians, no Maracanã. A fase se encerra às 16h do dia 20.

Semifinais Copa do Brasil

JOGOS DE IDA

Quarta-feira, 2 de outubro de 2024

19h15: Atlético-MG x Vasco – Arena MRV (MG)

21h45: Flamengo x Corinthians – Maracanã (RJ)

JOGOS DE VOLTA

Sábado, 19 de outubro de 2024

18h30: Vasco x Atlético-MG – São Januário (RJ)