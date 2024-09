Rubro-Negros atiram pipoca e protestam em desembarque do Flamengo

A logística, contudo, não impediu a presença de cerca de 20 torcedores do Flamengo no desembarque do time. Os rubro-negros atiraram pipoca em direção ao ônibus e recepcionaram a deleção com cantos de protesto. “Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição” esteve entre a música mais entoada pelo grupo.

O avião pousou no Rio de Janeiro por volta de 2h40, mas a delegação rubro-negra só deixou o aeroporto meia hora depois – às 3h10. O Flamengo tentou se precaver de protestos e disponibilizou seguranças privados para colaborar com os agentes da Polícia Militar, que também estavam reforçados. Além disso, atletas, comissão e dirigentes deixaram o Galeão pelo Terminal de Cargas – uma área mais isolada e de difícil acesso.

Um grupo de rubro-negros aguardou o desembarque do Flamengo, no Galeão, após a eliminação para o Peñarol na Libertadores da América. A delegação deixou o aeroporto por volta das 3h10 da madrugada desta sexta-feira (27) sob protestos e pipoca. O Mais Querido deu adeus ao sonho do tetra continental ao empatar com os uruguaios em Montevidéu, pelas quartas de final do torneio.

Mesmo com todo arrebatamento por parte dos rubro-negros, o protesto ocorreu pacificamente até a saída da delegação rubro-negra do Galeão. Depois, contudo, torcedores estouraram rojões no acessos do Terminal e causaram um princípio de confusão com os policiais, que reagiram com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral.

Agenda do Flamengo

O Flamengo precisa recalcular a rota e se reinventar para salvar a temporada no Campeonato Brasileiro, que parece um sonho distante no momento. Isso porque, apesar de ter um jogo a menos, o Rubro-Negro está a 11 pontos do rival Botafogo – líder do campeonato, com 56. Palmeiras e Fortaleza, com 53 e 52 respectivamente, também têm vantagem em relação aos cariocas.

A próxima chance para uma retomada acontece no próximo domingo (29), às 20h, contra o Athletico, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer não só para seguir próximo aos líderes, mas para se firmar no G4 e garantir vaga na Libertadores 2025. O Rubro-Negro paranaense ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos, enquanto os cariocas somam 45.

Na quarta-feira, dia 2 de outubro, o Flamengo precisa deixar todo rastro de frustração para trás para encarar o Corinthians. Os clubes mais populares do país se enfrentam no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.