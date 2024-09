Goiás tem gol anulado no fim e fica no empate com o Coritiba

Jogo em Curitiba, pela Série B, foi emocionante. Coxa, com o maior público do ano, é melhor. Mas sai no lucro ao ver o gol rival ser invalidado

Divulgação / Coritiba">

Na noite desta sexta-feira (27/9), a torcida do Coritiba marcou presença no Couto Pereira para o jogo com o Goiás, pela 28ª rodada da Série B. Foram 22.692 pagantes, o maior público do Coxa no ano. E o jogo foi emocionante: foram 36 finalizações (22 do Coritiba), mas o placar não saiu do 0 a 0. Os torcedores fizeram bonito, empuraram o tempo inteiro. Porém, vaiaram o time ao fim do jogo aos gritos de vergonha. Entretanto, a verdade é que eles também saíram aliviados: o Goiás fez um belo gol com Rildo aos 48 da etapa final. Contudo, acabou anulado, por toque de mão na bola no início da jogada. Lance mais do que polêmico.

O empate foi péssimo para ambos. Afinal, o Coritiba agora soma 41 pontos, em oitavo lugar. A última vaga para o Acesso (G4) é do Mirassol, com 46 pontos e este time ainda vai jogar na rodada. Mas ficou ainda pior para o para o Goiás: em 12º, com 38 pontos.

Goiás tem gol anulado nos acréscimos

O jogo teve muitas oportunidades de gol, lá e cá e com os times buscando a vitória a todo custo, pois os três pontos seriam essenciais. Porém, os goleiros (principalmente Tadeu, do Goiás) estavam muito bem. A reta final foi ainda mais elétrica. Nos acréscimos, aos 47, o Coxa quase marcou numa cabeça de Maurício Antonio, mas Tadeu fez grandes defesa mandando a escanteio. Na cobrança, o Goiás encaixou um contra-ataque e Rildo invaduiu a área e chutou cruzado fazendo um gol. Os goianos vibraram muito, mas o VAR chamou o árbitro. A bola realmente bateu no braço do goiano Gava no início do lance. Fim de jogo e 0 a 0.