Corinthians terá que pagar indenização a Vitor Pereira. Saiba quanto!

Primeiramente, Vitor Pereira tinha processado o clube na Justiça do Trabalho do Brasil. Na época, ele cobrava R$ 7,5 milhões pelo atraso de verbas como FGTS, férias e 13º. Contudo, a juíza Mariza Santos da Costa encerrou a ação sem analisar o mérito. Ela argumentou que este caso precisaria ser analisado pela Fifa e pelo CAS.

O CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça, decidiu nesta sexta-feira (27), que o Corinthians terá que indenizar o técnico português Vitor Pereira em R$ 2,8 milhões, mais juros de 5% ao ano a partir de janeiro de 2023. O treinador, que trabalhou no Timão em 2022, alega uma série de direitos que não foram pagos após sua saída.

Assim, Vitor Pereira acionou o tribunal de disputas da Fifa e teve uma sentença favorável. O Corinthians, por sua vez, recorreu ao CAS, para recorrer da decisão, mas teve uma derrota no caso. Recentemente, processos movidos por membros da comissão técnica do português contra o Timão tiveram o mesmo desfecho. Além de não obter a indenização desejada, Vítor Pereira terá de arcar com R$ 378.918,27 em honorários aos advogados do clube.

A passagem de Vitor Pereira no Corinthians

Vitor Pereira trabalhou no Corinthians durante o ano de 2022 com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos. Um aproveitamento de 51,6%. Neste período, a equipe terminou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeã da Copa do Brasil. Contudo, na reta final do ano, o português decidiu trocar o Timão pelo Flamengo, causando uma grande irritação nos torcedores.

