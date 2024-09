CBF encaminha local de Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias

O presidente Ednaldo Rodrigues tinha o desejo de colocar uma partida no Norte ou Nordeste. As candidatas eram Manaus, São Luís e Natal, mas as capitais do Amazonas, Maranhão e Rio Grande do Norte sofrem com problemas relacionados ao gramado. Nesse movimento, Salvador surgiu com vantagem pela estrutura da Fonte Nova.

A Seleção não atua na capital da Bahia desde 18 de junho de 2019, quando empatou sem gols com a Venezuela, pela fase de grupos da Copa América. A campanha acabaria com o título, o único de Tite sob comando da equipe nacional.

