Barcelona é punido pela Uefa por cartaz de cunho nazista de torcedores

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa puniu o Barcelona por comportamento racista de alguns torcedores durante o jogo da primeira rodada da fase de liga da Champions 2024/25, no estádio Louis II, em Mônaco, no dia 19 de setembro. Dessa maneira, o clube está proibido de vender ingressos para esses torcedores no próximo compromisso fora de casa, que será em Belgrado contra o Estrela Vermelha, no dia 6 de novembro. Além disso, o Barça também recebeu uma multa de 10.000 euros (cerca de R$ 60 mil).

A punição aconteceu após alguns torcedores exibiram uma faixa com a mensagem “Flick Heil”, semelhante à usada no regime nazista. O clube anunciou que vai cumprir a sanção e devolverá o valor dos ingressos para os torcedores que já os compraram.

Além disso, o Barcelona reafirmou seu compromisso com os direitos humanos e reforçou que tomará medidas adicionais para prevenir esses incidentes. Ao mesmo tempo, o clube pretende punir os responsáveis, após uma série de sanções recebidas tanto ao nível nacional quanto internacional.