Atlético conversa com CBF e tenta adequar calendário

Galo quer mudar datas de jogos e ainda trocar o adversário em seu jogo atrasado Crédito: Jogada 10

O Atlético já iniciou conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para adequar o calendário em função das próximas datas e das convocações feitas por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta sexta-feira, o Galo conheceu as datas e horários dos duelos contra o River Plate, da Argentina, pelas semifinais da Copa Libertadores. O primeiro jogo será no dia 22 de outubro, no Mineirão, e a partida de volta, em Buenos Aires, acontecerá no dia 29 do mesmo mês.

Assim, o Atlético busca avançar nas negociações com a CBF. Os encontros começaram nos últimos dez dias, uma vez que o clube também disputa as semifinais da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. LEIA TAMBÉM: Bernard rompe ligamento do joelho e é desfalque do Atlético O primeiro pedido do Atlético é que o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro ocorra contra o Grêmio. A ideia da diretoria é jogar em casa, evitando deslocamentos. O jogo atualmente marcado é contra o Athletico, o que exigiria uma viagem.