Vini Jr segue os passos de Cristiano Ronaldo e lança marca de shampoo

O craque brasileiro Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid e figura entre os melhores do mundo. Agora, ele segue os passos de Cristiano Ronaldo e lançará sua própria marca de shampoo, chamada “Clear Man, Hidratação Campeã by Vini Jr”. O portal “Uol” foi o primeiro a informar.

A marca, que há anos apostou em Cristiano Ronaldo, agora busca fazer o mesmo com o brasileiro. Vini será um dos garotos-propaganda, ao lado de Erling Haaland, do Manchester City, ambos embaixadores da empresa no Brasil.

Além da marca e da visibilidade, o lançamento do novo shampoo incluiu uma ação inédita. A dupla teve suas imagens projetadas para milhares de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.