STJD adia decisão sobre anulação de Fluminense x São Paulo

O presidente do Tribunal, Luis Otávio Veríssimo Teixeira, determinou que outra sessão para debater o assunto ocorrerá na próxima semana, ainda sem data marcada, porém. Com isso, os votos dos relatores foram adiados para melhor averiguação do caso.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) optou, em Medida Inominada, nesta quinta-feira (26), por adiar a decisão sobre anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida em questão ocorreu no último dia 1º de setembro.

O São Paulo é o requerente no processo. Afinal, o clube alega erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva na derrota por 2 a 0 para o Flu. Na ocasião, Zanovelli teria cometido erro de direito no lance que originou o segundo gol dos cariocas. Thiago Silva, do Fluminense, tocou com a mão na bola, em lance ignorado pelo árbitro mesmo durante a revisão no VAR (veja abaixo o lance e a análise).

Após as palavras dos advogados dos árbitros, Fluminense e São Paulo, três auditores chegaram a argumentar contra a ação, incluindo o próprio relator do caso, Rodrigo Aiache. Para ele, até houve erro de direito, mas o mesmo foi irrelevante para o resultado. Os outros dois votaram contra por conta da entrada da ação ocorrer após as 48h previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).