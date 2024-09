Roma sofre empate no fim para Bilbao na estreia na Liga Europa

Times ficaram no 1 a 1 no Estádio Olímpico, em Roma; artilheiro do time romano marca, mas equipe sofre gol quase nos acréscimos Crédito: Paolo Bruno

Roma e Athletic Bilbao estrearam na Liga Europa 2024/25 na tarde desta quinta-feira (26). E, jogando no estádio Olímpico da capital italiana, os times ficaram no 1 a 1, pela primeira rodada da fase de Liga da competição. O atacante Dobvyk fez o da Roma, enquanto Paredes deixou tudo igual para os visitantes, já nos minutos finais. Pior para o time da casa, que poderia ter matado o jogo enquanto ainda estava 1 a 0. LEIA MAIS: STJD adia decisão sobre anulação de Fluminense x São Paulo

A Roma era a melhor em campo. E, não à toa, fez o primeiro gol do jogo. Já acostumado a marcar contra espanhóis, Dobvyk aproveitou cruzamento perfeito de Angeliño para cabecear no contrapé do goleiro Agirrezabala. O ucraniano não perdou, assim como fez na temporada passada, quando foi artilheiro de La Liga pelo Girona. Foi seu terceiro gol pela Roma em seis partidas até aqui. A equipe da casa poderia ter ampliado o marcador e, assim, ficado mais perto da vitória. Mas a mira dos atacantes não estava muito apurada, com exceção do gol de cabeça de Dokvyk. O Bilbao, valente, começou a crescer na partida. Assim, chegou ao gol de empate, já aos 40′ da etapa final. Em jogada ensaiada de bola parada cobrada por Berenguer, o zagueiro Núñez desviou para o centro da área e seu companheiro de defesa, Paredes, também de cabeça, marcou o gol que, dessa forma, encerrou o marcador em Roma: 1 a 1.

Próximos passos Após esta estreia com empate, a Roma surge na 22ª posição da fase de Liga da Europa League, ao lado dos outros nove times que empataram na primeira rodada. Na próxima rodada, enfrenta Elfsborg (SUE), na quinta (3). Agora, a equipe do técnico Ivan Juric enfrenta o Venezia, em casa, no domingo (29), pela sexta rodada do Italiano, onde vem em nono. Já o Bilbao fica em 19º. Pelo Espanhol, enfrenta o Sevilla, também no domingo, pela oitava rodada. Já pela Liga Europa, o próximo jogo é, então, contra o AZ Alkmaar, na próxima quinta. Todos os resultados desta quinta na Liga Europa Fenerbahce (TUR) 2 x 1 Royale Union SG (BEL)

Malmö (SUE) 0 x 2 Rangers (ESC)

Ajax (HOL) 4 x 0 Besiktas (TUR)

Roma (ITA) 1 x 1 Athletic Bilbao (ESP)

Braga (POR) 2 x 1 M. Tel Aviv (ISR)

Esteua Bucareste (ROM) 4 x 1 RFS (LET)

Frankfurt (ALE) 3 x 3 Viktoria Plzen (CZE)

Lyon (FRA) 2 x 0 Olympiacos (GRE)

Tottenham (ING) 2 x 0 Qarabag (AZE) – Jogo atrasado. Por esta razão, não encerrado até a publicação desta matéria.