Palmeiras x Cruzeiro: decisão do Brasileiro sub-20 será com entrada gratuita

Inicialmente, será liberado o setor da Central Leste para os palmeirenses, com abertura gradual de outros locais de acordo com a demanda da torcida. No entanto, o Gol Norte não estará disponível, devido a um palco montado na casa alviverde.

Quem desejar acompanhar a partida poderá resgatar o ingresso no site < ingressopalmeiras.com.br >. Será uma entrada por CPF, e o acesso será feito por meio de reconhecimento facial. A torcida visitante utilizará o mesmo portal para garantir presença no estádio.

O Palmeiras decide o Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Cruzeiro na próxima segunda-feira (30), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. E a promessa é de casa cheia. Afinal, a finalíssima terá entrada gratuita da torcida.

Assim, os torcedores deverão acompanhar um grande jogo no Allianz Parque. Afinal, no jogo de ida, no estádio Independência, em Belo Horizonte, empate em 2 a 2. O Verdão buscou a igualdade no fim. Quem vencer leva o título, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

