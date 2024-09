Diego Costa faz autocrítica após derrota do Grêmio: ‘Deixamos a desejar’

Centroavante do Imortal ainda pediu desculpas para a torcida pelo tropeço diante do Criciúma. Zona de rebaixamento volta a ser uma preocupação Crédito: Jogada 10

O Grêmio não conseguiu aproveitar o confronto direto contra o Criciúma, na Arena, na última quarta-feira (25). Afinal, viu o adversário sair na frente do placar logo no início do jogo, até conquistou o empate. No entanto, o Tigre assegurou a vitória por 2 a 1 na parte final do duelo. Assim, após o confronto atrasado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Diego Costa expôs a frustração com o resultado negativo. A propósito, classificou o revés como uma situação inesperada. "A gente tinha total confiança em poder ter feito um jogo melhor para sair com a vitória, mas não foi assim", pontuou o centroavante.

Em seguida, Costa admitiu que coletivamente a equipe não correspondeu às expectativas e pediu desculpas aos torcedores que compareceram à Arena, mesmo com chuva. Por sinal, fez uma autocrítica. “Acho que, em algum momento durante a partida, deixamos a desejar. Agora é levantar a cabeça. Temos que pedir desculpas ao torcedor, que veio nos apoiar e acabamos não correspondendo. Se existem culpados, somos nós, jogadores”, acrescentou um dos líderes do grupo. Panorama do Grêmio na Série A com a derrota Com o resultado, o Imortal viu o Criciúma ultrapassá-lo na tabela. Os catarinenses subiram para a 13ª colocação, com 32 pontos. Já os gaúchos estão com um ponto a menos e uma posição abaixo. O Tricolor Gaúcho ainda terá que cumprir mais uma partida, que precisou ser adiada devido às enchentes que atingiram ao Rio Grande do Sul.