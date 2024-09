Atlético de Madrid vai à Galícia e vence com gol no último minuto

O resultado deixa o Celta com nove pontos, em décimo lugar. Já o Atlético de Madrid vai aos 15 pontos, em terceiro lugar. E começa a esquentar as turbinas para o duelo deste domingo, o clássico diante do Real Madrid, vice-líder com 17.

Um dos personagem da partida foi Iago Aspas. O veterano atacante de 37 anos anos, com passagens por Sevilla e Liverpool, completou seu jogo 500 pelo time do Celta. Fez uma partida muito boa, construindo duas chances de gol, mas que pararam nas defesas de Oblak.

Nesta quinta-feira (26/9), o Celta recebeu o Atlético de Madrid, pela 7ª rodada do Espanhol. Dominou totalmente e perdeu várias ótimas oportunidades. Além disso, teve mais posse (60%) e finalizações. E viu o goleiro rival, Oblak, sair como o destaque. Mas o futebol é irônico. Aos 44 da etapa final, o time da capital, que não jogou nada, achou um gol, com o argentino Julian Álvarez. Colchoneros 1 a 0.

Atlético de Madrid vence no fim

O Celta foi amplamente superior no primeiro tempo. A ponto de o Atlético, muito fechado, seguir para o intervalo sem consegur dar uma finalização sequer no gol dos galegos. Já o time da casa criou varios lances de gol. Entretanto, apenas uma finalização de fora da área de Aspas, aos 41 minutos, foi de real perigo, com o goleiro Oblak fazendo grande defesa.

No segundo tempo, o Atlético seguiu sem poder ofensivo, com Griezmann muito apagado. Assim, o Celta seguiu em cima. Aspas e Iglesias quase marcaram, mas não tiveram sucesso contra Oblak, que se transformava no melhor em campo, garantindo naquela altura, o empate sem gol. Aos 44, Javier Rodríguez, livre, perdeu um gol incrível para o Celta. Mas, no minuto seguinte, o Atlético encaixou um raro ataque. Griezmann cruzou e o argentino Julian Álvarez (ex- Manchester City) concluiu a gol. Definitivamente, no futebol, quem não faz, leva.

7ª rodada do Campeonato Espanhol

24/09 (terça-feira)

Sevilla 2×1 Valladolid

Valencia 0x0 Osasuna

Real Madrid 3×2 Alavés

25/09 (quarta-feira)

Girona 0 x 0 Rayo Vallecano

Barcelona 1 x 0 Getafe

26/09 (quinta-feira)

Espanyol 1×2 Villarreal

Las Palmas 1×1 Betis

Celta 0x1 Atlético de Madrid