Ynaiã é um dos destaques do Athletic na Série C do Brasileirão

Ynaiã é o lateral direito com mais assistências na competição. Esquadrão venceu a Ferroviária por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo C

O Athletic conquistou mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, um triunfo de 3 a 0 em cima da Ferroviária pela 4° rodada do quadrangular final da competição. A equipe, em busca do acesso para a Série B, é líder do grupo C com sete pontos em quatro partidas. O lateral Ynaiã, um dos destaques da equipe na competição, comemorou o resultado.

“Foi uma vitória de extrema importância em um jogo muito difícil, precisávamos desses três pontos dentro da nossa casa para nos manter no topo do grupo. A equipe entendeu muito bem a importância do jogo e tudo que ele valia para nós. A concentração que entramos para esse jogo foi algo que fez a diferença, sabíamos que não poderíamos vacilar, pois do outro lado estava uma mas melhores equipes do campeonato, e quando tivéssemos as oportunidades teríamos que matar” disse.

Aliás, o jogador é o atleta com mais partidas disputadas pela equipe mineira na temporada. Na Série C, são 22 partidas, sendo 18 como titular. Dessa forma, Ynaiã não participou de apenas um jogo durante a campanha, ou seja, esteve presente em 96% dos jogos da equipe no campeonato.