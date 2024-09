Scarpa analisa classificação do Atlético e mira confronto contra o River, da Argentina

O meia, aliás, deu o cruzamento para o primeiro gol, anotado por Deyverson. Em entrevista ao sair de campo, Scarpa lembrou que seu primeiro gol como profissional foi contra o goleiro Fábio, hoje no Fluminense. Ele também falou sobre o sentimento de ser vaiado sempre que joga contra o time carioca no Maracanã.

Sempre que Scarpa enfrenta o Fluminense, sua saída do clube carioca para o Palmeiras, em 2018, vem à tona. Agora defendendo o Atlético, o meia teve uma atuação brilhante na classificação do time mineiro contra o Tricolor, em duelo pelas quartas de final da Libertadores.

“Foi mais ou menos assim: meu primeiro gol com a camisa do Fluminense foi o meu terceiro como profissional. Tinha feito dois pelo Red Bull, né? O primeiro gol no Fluminense foi no Fábio. Enfrentá-lo é sempre um prazer enorme. Temos respeito mútuo e uma admiração tremenda. Sobre a torcida do Fluminense, eu confesso que já tive mais mágoa e ressentimento”, disse o meia, que completou

“Mas esse desejo de fazer um gol para zoar e tal… amadureci. Conquistei duas Libertadores, estou em busca da terceira. Sou pai de família, hoje estou mais tranquilo. Levo na boa as vaias, as brincadeiras, os xingamentos. Tá tudo certo. Eles fizeram um primeiro jogo melhor, mas hoje fomos muito superiores. Sei que não há muita justiça no futebol, mas se a gente não classificasse hoje, pelo que jogamos, seria um pouco injusto”, falou Scarpa sobre como é enfrentar o Fluminense.

Scarpa analisa duelo contra o River Plate

O meia também lembrou que enfrentou o River Plate na semifinal da Libertadores, quando defendia o Palmeiras. Agora terá mais uma oportunidade, desta vez atuando pelo Atlético. Scarpa também recordou que o time argentino conta com Borja, seu ex-companheiro no Alviverde.