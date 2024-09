Felipão visita o Palmeiras e recebe carinho de Dudu: ‘Aí a resenha é garantida’

Atacante tem boa relação com o ex-treinador do Verdão, que visitou o CT para gravar a 100ª edição do podcast do clube

A rotina de treinos do Palmeiras teve uma grande novidade nesta quarta-feira (25) . Afinal, Luiz Felipe Scolari, ex-técnico do Verdão, fez uma visita ao CT. Felipão estava acompanhado do seu auxiliar Carlos Pracidelli e reencontrou funcionários e jogadores. Entre eles o atacante Dudu, que fez questão de conversar com o ex-comandante e postar uma foto nas redes sociais.

“Aí a resenha é garantida! Sempre levarei vocês no meu coração”, escreveu o jogador.

Scolari é um dos principais técnicos da história do Palmeiras. Ele é o segundo treinador com mais jogos pelo clube (484), o terceiro com mais vitórias (237) e o quinto com mais títulos (6).

Felipão, que visitou o CT para gravar a 100ª edição do podcast do clube, tem três passagens no comando do Verdão: 1997 a 2000, 2010 a 2012 e 2018 a 2019. Dessa maneira, a proximidade com Dudu veio dos tempos em que o jogador atuou no Grêmio, e a relação ficou mais estreita na última vez em que o treinador comandou a equipe.