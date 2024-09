Comparado a Cristiano Ronaldo, ex-jogador lança carreira como ator pornô

No encontro com as atrizes, Paim revelou que estava ”mais nervoso do que com Cristiano Ronaldo” e mostrou-se tímido. No mesmo dia, o ex-jogador se referiu à aventura como um ”sonho realizado” e que ”não devia nada a ninguém”. Uma das mulheres respondeu prontamente: “Não triunfou no Sporting, mas triunfou no duplo amor”.

Paim ainda revelou participação em ménages e swings antes de iniciar na indústria pornográfica. No entanto, a experiência anterior não inibiu o nervosismo, e Fábio alertou para necessidade de ”tomar algo”.

Comparações com Cristiano Ronaldo

O próprio astro português insinuou, em 2003, que Paim tinha mais talento que ele. À época, o ex-parceiro estava no sub-17, enquanto Cristiano se apresentava no Manchester United.

A trajetória de Paim passou longe das expectativas do artilheiro e promessa da base portuguesa. O ex-jogador nunca conseguiu se firmar ou despontar em um time. No Chelsea, por exemplo, sequer entrou em campo durante os seis meses que permaneceu no clube – teve Felipão como técnico à época. Fábio ficou mais reconhecido por polêmicas extracampo e chegou a ser preso em Portugal.

