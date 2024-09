Caio Paulista presta depoimento e nega agressões à ex-namorada

Jogador foi à delegacia da mulher nesta terça-feira e levou novas provas. Clara Monteiro acusa lateral de agressão Crédito: Jogada 10

Lateral-esquerdo do Palmeiras, Caio Paulista compareceu à delegacia da mulher na última terça-feira (24/9) e prestou depoimento sobre o caso no qual está sendo acusado de agredir sua ex-namorada. Clara Monteiro é mãe da terceira filha do jogador e relata ter sido violentada pelo atleta enquanto eles estiveram juntos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caio Paulista chegou junto de Bia Saguas, sua advogada, e negou ter agredido Clara. Além disso, o jogador do Palmeiras diz ter levado socos, joelhada e uma mordida dela em uma das discussões do casal. Além do depoimento, sua defesa enviou provas que entendem confirmar seu relato.

O depoimento de Caio Paulista Em depoimento para a polícia, Caio diz que conheceu a mãe de seu terceiro filho em 2022, em uma festa. No dia 30 de setembro do mesmo ano, Clara disse que o jogador teria acertado chutes na costela, coxas e pés em seu corpo. Por sua vez, o atleta negou em seu relato às autoridades. Caio Paulista respondeu à polícia que não é verdade a alegação da ex-namorada de que ele tinha vício em traição e teria pedido ajuda à psicóloga do Fluminense, clube onde ele atuava quando conheceu Clara. Após acertar com o São Paulo, em 2023, o jogador disse que se mudou para a capital paulista sozinho e, três dias depois, a moça chegou para ficar com o atleta. Em março de 2023, Caio se mudou para um apartamento, e Clara voltou para o Rio de Janeiro, já grávida da filha deles. Nesta época, jogador teria pedido a separação e chegou a alugar um apartamento para a ex-namorada na capital carioca. Eles passaram a gestação separados.

Maria Clara nasceu em São Paulo, mas voltou com a mãe para o Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Em agosto, as duas se mudaram para a capital paulista. No dia 21 de outubro de 2023, Clara relatou outra agressão de Caio Paulista. O jogador teria ido na balada onde ela estava e desferido um soco em seu rosto. A versão do jogador do Palmeiras é de que estava em outra festa, com sua irmã, cunhado e amigos, e depois foi buscar a ex-namorada e nem sequer saiu do carro naquele dia. Por fim, Caio Paulista negou todas as outras acusações de agressão e ainda afirmou que a ex-namorada era bastante agressiva com ele. Casal tentou reatar, mas não deu certo O casal chegou a ficar junto por cerca de uma semana novamente em maio, mas desistiram de tentar reatar, e a partir de então se iniciou a briga na Justiça por pensão e guarda da filha deles.

No depoimento, o lateral-esquerdo diz que o valor da pensão para sua filha está bloqueado pela Justiça na conta de Clara Monteiro por causa do processo que há entre as partes. Além disso, diz que arca com todas as despesas da filha nos últimos meses. Caio Paulista chegou a dizer que o início do relacionamento era muito bom, mas as brigas desgastaram o casal. Além disso, ele afirma ter incentivado Clara a estudar e ter uma profissão, mas sempre tendo a ideia rejeitada pela ex-namorada. O que diz o Palmeiras Em evento que lançou sua candidatura à reeleição no Palmeiras, a presidente do clube, Leila Pereira, diz que vai aguardar o depoimento do jogador para tomar uma decisão. Por muitas vezes, a mandatária repetiu que não vai se precipitar e que o ”tribunal virtual” escolha uma suposta punição para o atleta.

“Quanto ao Caio Paulista, o Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depôs ainda. Foi marcado para semana que vem. E gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente?”, disse Leila, que prosseguiu: “Eu não vou me precipitar, vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão, se houver algum processo, e aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão. Mas por enquanto o Caio é atleta do Palmeiras, continua trabalhando normalmente’, completou. O caso Caio Paulista Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista compareceu à 1° Delegacia de Defesa da Mulher na terça-feira da semana passada (17) para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela alega agressões do atleta no ano passado. Clara é mãe de um dos filhos do jogador.