Barcelona vence o Getafe e mantém 100% de aproveitamento em La Liga

O Barcelona manteve o 100% de aproveitamento ao bater, nesta quarta-feira (25), o Getafe, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Barcelona. O gol saiu dos pés de Lewandowski, artilheiro de La Liga, graças a uma falha decisiva do goleiro Soria.

Magro, mas Barcelona vence tranquilo

A partida foi de absoluto domínio do time da casa. Mesmo que sem tantas chances claras, o Barça ficava muito tempo com a bola, buscando trocar passes e, assim, abrir espaços na zaga adversária.

Numa dessas posses, o Barcelona chegou ao seu gol, e com grande contribuição do goleiro Soria. Afinal, Koundé surgiu na área pela direita e cruzou errado. O arqueiro não conseguiu reter a bola para si, soltando-a nos pés logo de quem? Robert Lewandowski. O artilheiro de La Liga, agora com sete gols, claro, não perdoou, aos 19′.

Na etapa final, a tônica foi parecida. O jovem Lamine Yamal desfilava, com ótimas jogadas e dribles. Mas poucas efetivas oportunidades. As duas melhores saíram do brasileiro Raphinha. Primeiro, em cobrança de falta, que Soria espalmou para escanteio. Pouco depois, Koundé cruzou (desta vez certo) e o brazuca cabeceou para baixo, mas o vice-artilheiro da competição (cinco gols) mandou para fora. Mesmo com os erros, a torcida gritou seu nome.