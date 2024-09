Atlético provoca o Fluminense e faz alusão passagem do rival pela Série C

Clube mineiro faz a seguinte postagem: "ClassifiGalo" e brinca com rebaixamento do Tricolor Carioca em 1998

O Atlético venceu e eliminou o Fluminense da Libertadores. Contudo, o duelo seguiu nas redes sociais, já que o clube mineiro fez uma postagem relembrando que o rival já esteve na Série C do Brasileirão.

Aliás, o Galo comemorou a classificação com uma imagem da palavra “Classifigalo”, em que o “C” aparece nas cores tricolores do Fluminense. A postagem faz alusão à disputa do time carioca na Série C, em 1999, após ser rebaixado na Série B de 1998.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores