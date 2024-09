Arsenal goleia o Bolton e avança às oitavas da Copa da Liga Inglesa

No Emirates, os Gunners entram com time misto e fazem 5 a 1 no adversário da terceira divisão. Jovem Nwaneri faz dois gols no duelo Crédito: Jogada 10

O Arsenal não teve dificuldade para avançar às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. No Emirates e com time misto, os Gunners golearam o Bolton por 5 a 1 nesta quarta-feira (25). Os destaques da partida foram o jovem Nwaneri, com dois gols, e Saka, que infernizou o lado esquerdo da defesa adversária. Marcaram também para os londrinos Rice, Sterling e Havertz, com Collins descontando. Agora, a equipe da capital aguarda o sorteio para saber quem será o adversário na próxima fase da competição. Pelo Campeonato Inglês, volta a jogar no Emirates no próximo sábado (28), quando enfrenta o Leicester, às 11 (de Brasília), pela sexta rodada da competição. Já o Bolton entra em campo no mesmo dia, às 8h30 (de Brasília), diante do Crawley, fora de casa, pela League One, a terceira divisão do país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM: Chelsea goleia time da 4ª divisão e avança na Copa da Liga

O Arsenal dominou todo o primeiro tempo. Contudo, a primeira chance foi do Bolton. Após boa jogada pela direita, Arfield apareceu na entrada da pequena área e isolou. Em seguida, os Gunners retomaram o controle do jogo e abriram o placar. Declan Rice recebeu bola na meia lua e arrematou para fazer 1 a 0. Com amplo domínio territorial e criando algumas chances, o Arsenal chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 36, Sterling fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A bola passou por Gabriel Jesus, mas o jovem Nwaneri estava logo atrás para escorar para o fundo das redes. Segundo tempo e mais gols do Arsenal Soberano em campo, a equipe londrina passou a controlar o jogo e não tardou para fazer o terceiro. Aos quatro da etapa final, a zaga do Bolton saiu jogando errado, Rice roubou a bola e deixou com Nwaneri. A joia do Arsenal bateu firme e ampliou. Em seguida, o time da casa tinha um escanteio a favor e foi com todo mundo para a área. Assim, em contragolpe mortal, McAtee deu passe preciso para Collins avançar sozinho, driblar o goleiro Porter e fazer o de honra.