Tchê Tchê será julgado pelo STJD por expulsão e pode desfalcar Botafogo

O Botafogo pode ter um desfalque importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante Tchê Tchê será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quinta-feira (26). Ele foi expulso na partida contra o Atlético Goianiense, na 21° rodada.

Na partida, no Estádio Antônio Accioly, o jogador foi expulso após uma discussão com Janderson, do Dragão, que foi expulso segundos antes por agressão ao atacante alvinegro Óscar Romero e também vai passar por julgamento. O Botafogo venceu o confronto por 4 a 1.

Dessa forma, a denúncia contra o jogador é pelo artigo 250 § 1º inciso II do CBJD (ato desleal ou hostil, empurrando acintosamente o adversário fora da disputa da jogada). Com isso, prevê de um a três jogos de suspensão. Assim, como já ficou fora de uma partida automaticamente pelo cartão vermelho, o volante pode ser desfalque em até duas partidas no Brasileirão.