Na Inglaterra, jogador exibe marca de mordida no estilo Suárez

Apesar de incomum, o lance já ocorreu em uma Copa do Mundo. Em 2014, no Brasil, Luis Suárez deu uma mordida no zagueiro italiano Chiellini. Apesar de não ter sido expulso em campo, o uruguaio recebeu nove jogos de suspensão no Mundial já que houve o registro das câmeras. É até hoje o maior gancho da história da competição.

Além disso, Suárez acabou banido por quatro meses de qualquer atividade ligada ao futebol.