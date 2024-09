Internacional precisa vencer o Bragantino para chegar ao G6

Será a quarta das cinco partidas adiadas do Internacional, que foram remarcadas devido à participação do clube na Sul-Americana. O Inter também possui a terceira melhor campanha como visitante, com 19 pontos, e, caso vença, alcançará os mesmos 22 pontos do Palmeiras, o segundo melhor time fora de casa.

Roger contará com o retorno de Gabriel Carvalho, suspenso na vitória contra o São Paulo, no Morumbi. Por outro lado, Mercado não jogará mais nesta temporada, pois sofreu uma lesão em um momento em que era um pilar para o comandante gaúcho.

