Fluminense terá semana decisiva, em duas competições, longe do Rio

Tricolor tenta avançar às semifinais da Libertadores diante do Atlético-MG e encara o lanterna do Brasileirão no domingo

Depois do revés para o Botafogo, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, diante do Atlético-MG. Assim, a equipe mede forças com o Galo nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Dessa forma, o Tricolor tem a vantagem do empate por ter vencido por 1 a 0, com gol de Lima, no Maracanã, no jogo de ida. O elenco embarca para Belo Horizonte nesta terça-feira (24), diferentemente de outros momentos desta atual campanha, em que chegava à cidade da partida com dois dias de antecedência.

Por outro lado, a presença de Thiago Silva ainda é incerta, em virtude de dores no calcanhar do pé esquerdo. O Fluminense, portanto, ainda tenta contar com o ídolo, que deu qualidade e experiência ao setor defensivo e completou 40 anos no último domingo (22). O caso não é considerado grave e não há qualquer lesão óssea ou articulares na região.