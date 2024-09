Entenda o quebra-cabeças de Gabriel Milito para a decisão contra o Fluminense

O Atlético enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Um triunfo do time carijó por um gol de diferença leva a série aos pênaltis. Além da desvantagem no placar, o técnico Gabriel Milito lida com problemas médicos que complicam sua escalação.

Dois titulares importantes estão fora: o lateral Saravia, com lesão na coxa esquerda, e o volante Otávio, que sofreu uma luxação em um dos ombros. Diante disso, Milito tem algumas alternativas.

A opção mais viável seria escalar Mariano na lateral direita, com Battaglia como volante. No entanto, o experiente lateral tem sido usado mais como opção para o segundo tempo, especialmente contra equipes rápidas pelas pontas, como o Fluminense. Assim, é provável que Milito improvise no setor.