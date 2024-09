Diniz reencontrará ex-equipes em seu início pelo Cruzeiro

Já nesta rodada, Fernando Diniz vai reencontrar o Vasco, onde treinou o clube em 2021. Foram apenas 12 jogos pelo Cruz-maltino, com quatro vitórias, três empates, e cinco derrotas. O treinador teve a missão de levar o clube de volta para a elite do futebol brasileiro. Porém, o técnico não conseguiu melhorar o desempenho da equipe, e acabou demitido após duas goleadas sofridas contra Botafogo e Vitória na reta final da competição.

Anunciado pelo Cruzeiro na segunda-feira , o técnico Fernando Diniz já terá um encontro com times já bem conhecidos em sua carreira. O novo comandante da Raposa vai estar à beira do campo contra o Vasco (29/9), Fluminense (3/10) e Athletico-PR (26/10).

Em seguida, Diniz terá um encontro com o clube onde foi mais feliz em sua carreira: o Fluminense. Além do mais, o embate será justamente no Maracanã, onde faturou a Recopa, Libertadores e o Campeonato Carioca em 2023. A torcida e o treinador viveram grande lua de mel, mas que acabou em 2024.

Na segunda passagem pelo Tricolor, foram 145 jogos sobre o comando da equipe – 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas, com 57,2% de aproveitamento. Contudo, foi demitido em 2024 após baixo da equipe e deixou a equipe em situação delicada na tabela do Brasileirão. A expectativa é de vaias e aplausos da torcida no estádio para o confronto pela gratidão ao título mais importante da história do clube, mas por deixado o time no Z4 do Brasileirão.

Ainda em outubro, Fernando Diniz vai enfrentar o Athletico, na Ligga Arena. Aliás, foi na Arena da Baixada que o treinador teve sua primeira grande oportunidade como técnico de um time de primeira divisão do nosso futebol.