CRB comunica dispensa do lateral Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Fluminense

Jogador de 28 anos se despede do clube alagoano após a chegada do técnico Hélio dos Anjos, que substitui Daniel Paulista

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Fluminense, não faz mais parte do elenco do CRB. Nesta terça-feira (24), a diretoria do clube alagoano comunicou a dispensa do jogador, embora tenha retornado à equipe na derrota para o Sport por 2 a 0 no Recife, em 15 de setembro. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico Daniel Paulista.