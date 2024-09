Botafogo chega ao Morumbis para encerrar jejum de uma década. Saiba qual!

Este tabu acompanha o Botafogo há nove duelos de mata-matas, incluindo uma Libertadores com o mesmo score da primeira partida contra o São Paulo (veja mais detalhes abaixo). Em oito destes insucessos, a Estrela Solitária se despediu da competição com derrota, único resultado que não interessa aos cariocas. São 15 gols sofridos e apenas dois marcados. Houve, neste recorte, somente um empate.

Agora é decisão! 90 minutos, 51 anos e um jejum de uma década separam o Botafogo da semifinal de Libertadores. Nesta quarta-feira (25) – às 21h30, no Morumbis, contra o São Paulo -, para dar mais um passo rumo à Glória Eterna, o Glorioso terá de superar uma desconfortável tendência. Em duelos eliminatórios de Copas, quando o time alvinegro não vence em casa, na ida, cai na volta. Depois de um placar zerado no Estádio Nilton Santos, o Mais Tradicional só leva a classificação se triunfar nos 90 minutos ou nos pênaltis. Adversário nas quartas de final, o Tricolor terá que pagar o alto preço deste enredo.

A última vez que o Botafogo inverteu este paradigma foi em setembro de 2014. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fogão perdeu para o Ceará por 2 a 1, no Engenho de Dentro. Na Arena Castelão, porém, o troco veio com requintes de crueldade. O Glorioso obteve a vaga com uma virada espetacular por 4 a 3. O ex-zagueiro André Bahia balançou redes aos 50 minutos da segunda etapa. Na época, o número de gols fora de casa pesava no critério de desempate.

Bons presságios

Curiosamente, também na Terra da Garoa, no mês passado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Botafogo confirmou outro padrão. Só que, desta vez, favorável: o de avançar toda vez que triunfa, como mandante, na ida. Assim, são 13 eliminatórias consecutivas logrando êxito. Quatro, aliás, na Copa Libertadores, incluindo três campeões do torneio pelo caminho.

Ainda em São Paulo, o Botafogo do técnico Artur Jorge já encerrou um jejum importante nesta temporada. Em junho, ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, venceu pela primeira vez em Itaquera e interrompeu uma sequência de 12 anos sem bater o Timão como visitante.