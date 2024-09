Às vésperas de decisão, Athletico anuncia demissão de Martín Varini

Treinador se despede do clube após empate com o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro

Martín Varini não é mais o técnico do Athletico-PR. Na noite desta segunda-feira (24), o clune anunciou o desligamento do uruguaio, que não chegou a completar três meses no comando do Furacão. Nesse período, teve nove vitórias, seis derrotas e quatro empates 19 jogos.

Com um aproveitamento de 54%, Varini deixa o Rubro-Negro na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e na disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, venceu o Racing por 1 a 0 e agora define a classificação na Argentina. Na Copa do Brasil, caiu para o Vasco nas quartas de final.

Enquanto o substituto não é definido, o Furacão informou que a comissão técnica permanente irá dirigir os treinamentos do elenco principal. Para o jogo desta quinta-feira (26), contra o Racing, o interino Juca Antonello comandará a equipe.