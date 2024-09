Vasco acerta contratação de três jogadores do América-RN sub-20

Meias Luan e Henrique, além do atacante Fernando, chegam por empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo Crédito: Jogada 10

O Vasco acertou a contratação de três jogadores do América-RN, sendo dois dos destaques do Campeonato Potiguar sub-20 2024. Tratam-se dos meias Luan e Henrique, além do atacante Fernando. A informação se deu através do próprio clube rubro, nesta segunda-feira (23). Todos eles chegam por empréstimo de um ano com opção de compra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Paiva analisa revés do Vasco e diz que erro de Rayan ‘faz parte do processo’

Henrique e Fernando, os destaques em questão, fazem parte também do elenco profissional do América-RN. O primeiro se destacou no Potiguar sub-20 ao ser o líder de assistências do Dragão. Já o segundo foi o artilheiro do certame – o América ficou com o vice-campeonato. O meia Henrique, de 19 anos, tem 17 partidas pelo profissional da equipe, sendo todos na atual temporada. Foram 11 pela Série D, quatro pelo Potiguar e duas pela Copa do Nordeste. Já Fernando, de 18 anos, fez só quatro partidas – todas pela Série D. Luan, por sua vez, ainda faz parte da equipe sub-16.