Santos x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Nesta segunda-feira (23/9), tem duelo de ponta na Série B, Santos x Novorizontino. Os times se enfrentam na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B. O confronto paulista marca o encontro do líder com o vice-líder do torneio. Se o Peixe está com 49 pontos, o Tigre aparece a frente com 50 pontos conquistados. Para você não perder nada deste jogaço, a Voz do Esporte preparou uma supercobertura, que começa com o tradicional esquenta, às 19h30 (de Brasília), com as informações sobre as equipes. E no que a bola rolar, Christan Rafael comanda a narração.

A cobertura da Voz do Esporte também conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 19h30 (de Brasília) para acompanhar o duelo que vale a ponta da Série B do Brasileiro.