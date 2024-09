Pepê não assegura permanência no Grêmio para 2025: ‘Melhor não falar’

Volante fica atrás na concorrência por uma vaga no meio-campo nos últimos meses. Seu contrato com o Imortal é válido até o fim de 2025 Crédito: Luiz Erbes

O meio-campista Pepê se viu perdendo espaço na fila de volantes do Grêmio nos últimos meses. Prova disso é que ele é considerado um reserva por Renato Gaúcho atualmente. Tanto que ele esteve entre os 11 iniciais apenas quando o técnico optou por levar a campo um time alternativo. Alguns exemplos foram as vitórias nos embates fora de casa com Athletico e Criciúma. Ele voltou a entrar em campo na reta final do triunfo por 3 a 2 sobre o Flamengo, na Arena, no último domingo (22). Assim, após o duelo, ele foi questionado sobre a notícia de possível interesse de outros clubes da Série A. Com isso, o jogador desconversou e não assegurou sua permanência no Imortal para a próxima temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que é melhor não falar sobre. Meu empresário é o responsável por cuidar disso. De fato, eu estou focado no Grêmio agora. A gente vai a cada jogo buscar a vitória e realmente brigar pelos objetivos do Grêmio aqui”, esclareceu Pepê.

Desde julho, o atleta perdeu a vaga para Dodi e, posteriormente, a equipe engatou uma sequência positiva de oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias. Vale relembrar que o vínculo de Pepê com o Tricolor Gaúcho expira ao final da próxima temporada e não indícios que a diretoria do clube lhe procurou para negociar uma renovação contratual. Provável saída do Grêmio ao final da temporada Ou seja, a tendência é a de que ele saia ao final da atual temporada. Exatamente para o Grêmio conseguir uma compensação financeira. Possivelmente até tentar recuperar o investimento de R$ 8 milhões feito em 2022 para contratá-lo junto ao Cuiabá. Importante destacar que em meados de 2025, o volante pode assinar pré-contrato com outro clube e deixar o Imortal de graça.