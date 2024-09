Palmeiras sofre com lesões na lateral e pode dar chances à promessa

Gilberto, lateral-direito do sub-20 do Verdão, recebeu elogios de Abel Ferreira no último domingo e pode subir para o profissional

O lateral-direito titular do sub-20 do Palmeiras, Gilberto, entrou no radar de Abel Ferreira. O jogador vem sendo um dos destaques da equipe de juniores e pode ganhar oportunidades no profissional em breve.

O Palmeiras vive uma verdadeira maré de azar com seus laterais-direitos. Afinal, após ver Mayke se machucar no duelo contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, Marcos Rocha também se lesionou no treino do último sábado (21) e não tem prazo para voltar. Assim, o Verdão conta com apenas Giay para o setor neste momento. Contudo, uma nova promessa pode estar surgindo na Academia de Futebol.

“O Gilberto tem muita qualidade, ainda bem que contratamos o Giay, os dois (Mayke e Marcos Rocha) estão machucados. Felizmente temos o Giay, está preparado, o garoto também tem 20 anos. Podemos ter ele sim, o Gilberto. Eles têm final do Brasileirão sub-20. Pode ser que sim, mas ele tem jogo na outra segunda-feira”, disse Abel, após a vitória diante do Vasco.

O garoto ainda não foi relacionado para nenhuma partida pelo profissional do Palmeiras. No momento, está concentrado na disputa da final do Brasileirão Sub-20. O Verdão encara o Cruzeiro na grande decisão. No primeiro embate, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Aliás, o lateral marcou o segundo gol alviverde no embate.

Gilberto já no próximo jogo do Palmeiras?

Desde os 11 anos no Verdão, Gilberto passou por todas as categorias do clube e chama atenção pelo apoio ofensivo que proporciona ao time. Responsável pelas bolas paradas do sub-20, ele já tem quatro gols nesta temporada. Agora, fica a expectativa que ele possa ajudar a equipe no restante da temporada.