Palmeiras acerta renovação de contrato com Richard Ríos

Vínculo do volante com o Verdão se encerrava no dia 31 de dezembro de 2026, mas agora vai até o final de 2028 Crédito: Jogada 10

O Palmeiras acertou, nesta segunda-feira (23/9), a renovação de contrato do volante Richard Ríos. O vínculo se encerrava no final de 2026, mas agora vai até 31 de dezembro de 2028. O camisa 27 foi um dos destaques da seleção colombiana no vice-campeonato da Copa América, em junho, e vem sendo titular do Verdão há seis partidas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube”, disse Richard Ríos, ao site oficial do Palmeiras.