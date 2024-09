Jornal espanhol compara Endrick a Roberto Carlos

Endrick, ex-jogador do Palmeiras, começa a conquistar seu espaço no Real Madrid. Aos 18 anos, o atacante já marcou dois gols, ambos em fortes chutes rasteiros, e ainda sofreu um pênalti na partida contra o Espanyol, no último sábado (21), no qual o adversário precisou agarrá-lo por alguns segundos para conseguir derrubá-lo. Dessa maneira, o jornal espanhol ‘Marca’ divulgou imagens dos treinos de finalização do brasileiro e destacou que sua força física lembra a de Roberto Carlos, ex-lateral do clube e da Seleção Brasileira.

“Endrick é um jogador com um físico impressionante. A potência das suas pernas surpreende o clube sempre que ele solta um de seus chutes. Apesar de ter apenas 18 anos, ele tem a força de um atleta mais experiente. Sua estrutura lembra muito a de Roberto Carlos, principalmente pela força dos quadríceps e pela maneira como arremata ao gol,” publicou o jornal, trazendo ainda comentários de fontes internas do Real Madrid.

“Ninguém entende como ele consegue chutar tão forte. Quando ele solta o pé, é de dar medo”, revelaram fontes do clube ao jornal ‘Marca’.