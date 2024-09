Ex-Botafogo pode enfrentar Flamengo pelo Peñarol

Ex-Botafogo, Matheus Babi defende atualmente o Peñarol. Ele chegou ao clube uruguaio por empréstimo do Athletico Paranaense e busca espaço na equipe e. No último final de semana, participou da goleada de 5 a 0 sobre o Cerro, pelo Campeonato Uruguaio. Agora, o atacante, que marcou dois gols, espera atuar contra o Flamengo pela Libertadores:

Matheus Babi já atuou em seis partidas contra o Flamengo – uma vitória, três empates e duas derrotas. Dessa forma, é uma das equipes que o atacante mais enfrentou na carreira e espera poder aumentar esse número.

O jogador ficou fora do jogo de ida, no Maracanã, e aguarda para saber sobre o duelo de volta. No entanto, o bom desempenho no último jogo pode ser a oportunidade em que ele espera. Ele entrou no último jogo aos 34 e balançou as redes aos 35 e 46. Assim, chegou aos quatro gols em 18 partidas pelo Peñarol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.