Endrick e Gabriely são ironizados na Espanha por contrato da relação

Após o anúncio do casamento na última semana, Endrick, do Real Madrid, e Gabriely Miranda seguem no foco da mídia. Os detalhes do contrato existente na relação do casal foram alvos de ironia por parte de jornais estrangeiros, que destacaram itens curiosos do acordo.

A revista ‘Madame Figaro’ chama de “sem sentido” o contrato pré-matrimonial entre eles. Já o ‘The objective’ fala em “peculiar contrato”, além de explorar a proibição de “namoradas virtuais”. Enquanto isso, o ‘Sport 45’ cita as “palavras proibidas” dentro da relação.