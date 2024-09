Em busca da vaga! Botafogo vem de retrospecto positivo contra o São Paulo

Equipes se enfrentam na quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores no Morumbis

Em busca do título inédito, o Botafogo tem mais um desafio na Libertadores: conseguir a classificação para semifinal diante do São Paulo. Além do bom momento na temporada, o Alvinegro vem de um retrospecto positivo contra o Tricolor paulista. Nos últimos sete jogos, são quatro vitórias e três empates.

A última derrota dos Alvinegros para o time paulista foi em dezembro de 2020, válida pela 18° rodada daquela edição – que aconteceu em um período diferente por conta da pandemia. Os tricolores venceram em casa por 4 a 0, com gols de Brenner (duas vezes), Reinaldo e Hernanes.

De lá para cá, foram mais sete encontros. Um no jogo de volta daquela mesma edição e outros cinco nos campeonatos seguintes – jogando fora e em casa, com os resultados 1 a 0 (duas vezes) e 2 a 1 no Nilton Santos; uma vitória por 1 a 0 e um empate sem gols nos dois confrontos em São Paulo.