Dorival Júnior anuncia lista de convocação da Seleção na sexta-feira

A CBFTV transmite a convocação do técnico Dorival Júnior.

O técnico Dorival Júnior irá anunciar a convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias em outubro na sexta-feira (27). Na sede social da CBF, no Rio de Janeiro, a divulgação da lista será às 13h (de Brasília). Os jogos serão contra Chile e Peru nos dias, respectivamente, 1o e 15 de outubro.

A Canarinho é a quinta colocada na classificação das Eliminatórias. Na última Data-Fifa, venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.

LEIA: Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista de Dorival. Léo Ortiz é novidade

Confira o cronograma da Seleção

Os jogadores convocados se apresentam dia 7 de outubro, em São Paulo, e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 9, quando seguem para Santiago. O Brasil terá pela frente o Chile, fora de casa, dia 10, e tem pela frente o Peru, dia 15, no Mané Garrincha, em Brasília.